醫病》亞洲存活最久換心人 27年來罹癌也要努力活下去

亞洲存活最久換心人李秀英（右），當年的換心手術由現任振興醫院心臟醫學中心主任魏崢（左）執行，讓她獲得「心」生命。（振興醫院提供）

2017-12-20 21:00

〔記者林惠琴／台北報導〕1991年，23歲的李秀英正值花樣年華，卻在鬼門關前走一遭，一場感冒引發的嚴重心肌病變，若不進行心臟移植手術，恐就要撒手人寰，多虧術程順利帶來「心」生命，如今展開的「心」旅程已走到50歲，過了27個年頭，成為亞洲存活最久「換心人」！

當年李秀英發生「小感冒」，以為會自然痊癒而不以為意，未料病況日益嚴重，她喘到無法入眠，甚至引發心臟病、心肌炎。父親帶著她四處求醫，得到的答案卻都是「沒救了」，在心灰意冷之際，輾轉遇到現任振興醫院心臟醫學中心主任魏崢，告知「要換心臟」，等了3週後，就有個45歲男性捐出大愛心臟，讓原本走向盡頭的生命又峰迴路轉！

李秀英說，換心手術完成時，生命重新燃起活力，覺得自己可以活很久，她的體內住著一名45歲男人的心臟，現在已為他接力活到72歲，內心對於捐贈者萬分感激，也十分感謝有如「第二位父親」的魏崢。

器官移植患者必須長期服用抗排斥藥物，罹癌風險會高於一般人，至今李秀英已相繼罹患乳癌、子宮頸癌，即使化療過程十分煎熬難耐，但她從未有放棄或退縮念頭，總是忍住淚水告訴醫師：「我要活下去！」、「我要帶著另一個生命繼續活下去！」，用堅定信念闖過一關又一關。