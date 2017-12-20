明晴朗舒適日夜溫差大 週日冷空氣報到再變天

明（21）日天氣相當穩定，西半部晴朗、東半部有零星雨。白天溫度感受舒適至溫暖，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約19度左右，其他地區高溫約21至24度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-20 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日天氣相當穩定，西半部晴朗、東半部有零星雨。氣溫受到冷空氣及輻射冷卻雙重影響，今（20）日入夜到明日清晨，西半部、東北部低溫只有11至13度。但明日白天溫度感受舒適至溫暖，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約19度左右，其他地區高溫約21至24度。新一波冷空氣預計週日（24日）報到，全台再度變天。

根據《中央氣象局》預報，溫度方面，在冷空氣與輻射冷卻雙重影響下，今日入夜到明日清晨，西半部、東北部低溫普遍只有11至13度，花蓮、台東約14至15度；西半部尤其是嘉義以北的沿海、空曠及平原區有10度左右低溫發生的機率，請特別注意保暖。但到了明日白天，感受會較為舒適且溫暖，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約19度左右；其他地方也有21至24度的高溫。中南部日夜溫差仍大，請留意氣溫變化，適時調整衣著。

降雨方面，明日西半部大致晴朗，東半部有零星雨。《天氣風險公司》表示，預計週五（22日）、週六（23日）為晴朗的好天氣，全台各地陽光都會露臉。到了週六下半天，北方鋒面會接近，週日另一波冷空氣報到，全台又會再度變天。

《中央氣象局》預報，颱風方面，第26號輕度颱風啟德今日14時，中心位於鵝鑾鼻南南西方約1900公里的海面上，朝西移動，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，明日受輕微境外污染物影響，高屏及金門、馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為PM2.5。

《中央氣象局》特別提醒，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，浪高可達3至5米，海邊活動或海上作業請特別注意安全。