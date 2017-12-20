高市百名營養師 巡迴校園推健康飲食

營養師為學童健康把關。（記者黃旭磊攝）

2017-12-20 20:34

［記者黃旭磊／高雄報導］校園營養師為學童健康把關，自願到偏鄉宣傳不領講師費。

高雄市有112名校園營養師，近期巡迴校園宣導食用「真食物、好食物、全食物」，其中，22名營養師沒領講師費，自願到偏鄉學校擔任「小樂活健康講座」講師，建立師生飲食觀念。

營養師研擬動漫教材「愷兒小王子-麥普雷特大冒險」，以美國飲食指南（My Plate，我的餐盤）為基礎，以「愷兒」對抗「癌魔王」劇情吸引學童跟著小王子進行食物冒險，途中認識6大類食物與營養素故事地圖。

癌症關懷基金會與營養師合作推廣動漫教材，執行長黃翠華表示，從故事中，讓學童輕鬆分辨「真食物、好食物、全食物」，從小打好對抗疾病基底，而從今年2月起，走訪162所小學、推廣超過4百場、超過4萬名學童參與。

獅湖國小於活動中，舉辦4到6年級學生把菜吃光光「吃菜比賽」，學童踴躍參與並爭取榮譽，從中體會多吃青菜好處，校方口說藝術得獎團隊演出「食安列車駛入高雄港」橋段，傳遞健康飲食重要性。

教育局長范巽綠說，癌症關懷基金會、高雄市營養師公會、高雄市家長教育改革協會及高雄市家長協會投入宣導，改善學童飲食健康，而大腸癌高居全國癌症罹患率第1名，與飲食相關性達80%，凸顯飲食重要性。