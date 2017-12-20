60位畢業生4000歲 太平長青學苑阿公阿嬤好開心

太平長青學苑今天舉行畢業典禮，社會局副局長陳坤皇（左5）、太平區長陳小菲（左6）、市議員李麗華（左7）等人開心和畢業生合照。（記者陳建志攝）

2017-12-20 20:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區長青學苑開辦至今邁入第18年，今天舉行第16屆畢業典禮，60位畢業生都在長青學苑學習超過10年，加起來的年齡更超過4000歲，市府社會局副局長陳坤皇、太平區長陳小菲和市議員李麗華都到場頒發畢業證書、觀禮，肯定大家「活到老，學到老」，不斷學習的精神。

太平長青學苑18年前開始授課，目前共開設41個班，有1305人學生，學生只要修滿36個學分就可畢業，今年共有60人拿到畢業證書，畢業生年齡加起來超過4000歲，平均學習時間10年，更有26人年齡超過70歲。

今天公所舉行盛大的畢業典禮，畢業生開心在花圈隧道迎接下進場，市府社會局副局長陳坤皇、太平區長陳小菲頒發畢業證書給畢業生，並幫畢業生撥穗，讓阿公、阿嬤都笑得合不攏嘴。

今天並舉行成果展，阿公阿嬤進行歌唱、舞蹈、樂器、烏克麗麗等表演，現場除畢業生，湧入4、5百位觀禮的家人、學員，開心記錄這難得的一刻。

其中78歲的畢業生賴張阿菊阿嬤，小時候因家境貧苦沒機會唸書，11年前開始到長青學苑國語班上課，現在不但認識字，還可以閱讀、點菜，並能用簡單國語和孫子交談，具體實踐「活到老，學到老」的精神。

另一位75歲的簡錫斌阿公服役時曾向科長學書法，但沒多久科長就退伍，心中總覺得有件事沒完成，退伍後決定到長青學苑學書法，現在已經寫得一手好字，逢年過節都會到社區寫春聯送給大家。