醫病》一夜情後擔心患病速看醫生 醫：可預防愛滋

2017-12-20 19:53

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南一名26歲的男生，原以為享受了一次美好的約會，後來才發現自己的保險套破掉了，成了一般人口中「可能的不安全性行為」，他神色慌張到醫院感染科求診，擔心自己染上愛滋病。

奇美醫學中心感染科醫師杜漢祥表示，一般所謂的「安全性行為」就是戴保險套，但醫師表示，實際上「戴保險套」仍有1%-2%的機會感染性病，真正零風險的安全性行為是「雙方都只有單一性伴侶」而非戴保險套。但因為「人性」很難真正做到零風險的安全性行為，所以「戴保險套」搭配預防性藥物使用，才被稱為「安全性行為」。

杜漢祥指出，戴保險套確實能降低感染愛滋病的風險，但是保險套仍有好壞差別也有破掉的機率，或是使用時機上的不同，所以並非最安全的方式，但是若對於安全性有疑慮，擔心罹患愛滋病，研究發現72小時內開始用藥預防效果較好，現在也有一些人在發生性行為前，就會服用預防藥物，也能有效預防罹患愛滋病。

愛滋病是一種會藉由血體液、性接觸及母子垂直傳染的病毒。過去大家常說愛滋病是絕症，好像要過10年「潛伏期」才會發現得病，但實際上，空窗期可能只有2週到3個月內就能確診是否罹患愛滋病 ，而潛伏期也只是「沒有症狀的感染期」，因此有疑慮的話，就可到感染科門診，只要在適當的時機使用抗病毒用藥，並依照醫師的指示服用，藥物預防的效果甚至可以高達90%以上，但目並預防性藥物並沒有健保給付。

若是沒有使用預防藥物，也確診愛滋病感染初期有些人會有急性發燒的症狀，絕大部份的人後續會進入慢性感染期，一直到失去免疫功能時就會出現愛滋病發病的症狀。目前雖無法被治癒，但在抗病毒藥物的控制下，愛滋病如同一般慢性病一般，感染者仍可恢復健康，過著與非感染者一樣的生活，甚至可以擁有差別不大的平均餘命。杜漢祥建議高風險族群應定期篩檢，儘可能做到安全性行為，並考慮使用預防性投藥來預防感染。