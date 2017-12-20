兒科醫護人員聯署 要求疾管署編列冰存疫苗處置費

2017-12-20 19:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台灣公費疫苗近年已有8成都由兒科診所協助施打，是防疫的最大功臣。但兒科醫生長期犧牲與奉獻，猶如做功德，卻被政府忽視，甚至基層診所自費購置冰存疫苗冰箱、不斷電系統、針頭、針筒等，若疫苗損壞醫生還要賠償。雖今年開始補助1歲以下11劑疫苗共700元處置費，但第一線的兒科醫生估算，每打1劑就虧200元，讓全國3000名兒科醫護人員串連聯署，要求疾管署給予兒科醫生合理的處置費，不能將醫生的「善行」，當做懲罰。

醫界表示，兒童疫苗注射之前須經醫師檢查後才能注射，比一般疾病診療需花費時間與人力。現行公費疫苗公衛政策只有6歲以下的流感疫苗注射，給付處置費100點及1歲以下象徵性補助11劑700元補助，其他嬰幼兒公費疫苗自1歲至入學，完全沒有補助，基層院所做白工外，還承擔因疫苗損害賠償與副作用風險。

新竹市醫師公會理事廖明厚說，政府推動國民保健工作，提供公費疫苗施打，卻沒提供基層診所處置費用，也從未提供施打疫苗的所需的冰箱及不斷電設備，甚至是針頭、針筒、疫苗的運輸，冷藏以及醫療廢棄物的處理費用，以及人員的訓練與維持費用，都是兒科醫生自行吸收，讓他們做了20多年的「功德」，而當義務變成一種處罰時，就成了不合理的制度，因此新竹縣市已有上百名醫生與其他縣市醫生串連聯署，要求衛福部正視問題。

參與聯署的台灣兒科醫學會前副秘書長、高雄柏仁醫院副院長王志祿說，過去1年疫苗政策與廠牌超過4次，甚至出現執行時間到了公文尚未送達的情形，全靠兒科醫師穩住疫苗政策的執行，但政府遲遲沒有確定處置費，引爆醫界不滿，聯署活動不是醫界所樂見，不到1週全國就有3000醫護人員聯署，要求疾管署編列合理處置費。

王志祿表示，過去兒科醫生施打公費疫苗，都是義務性質。政府提供兒科醫生公費疫苗，卻要兒科醫療院所自行購置設備，就如同政府是提供菜肉等材料給廚師煮，但不給刀、鍋子及調味料，就要廚師煮香噴噴的菜來，菜若壞了，就要賠錢。兒科醫生就像做功德來協助防疫，有醫生因南部大地震斷電，醫生還爬進診所內開啟不斷電系統，搶救疫苗，只是仍被疾管署罰錢，真是「有功無賞，打破要賠。」

新北市醫師公會周慶明理事長強調，全台小兒常規疫苗注射的合約疫苗診所有80%是兒科診所，但兒童疫苗實施數十年卻未編列預算支付處置費用，皆由兒科醫生自行吸收，另外還要負擔損害賠償與注射風險，對兒科醫師不公平。

根據兒科醫學會精算，1劑公費疫苗平均支出，包含材料費、診療費、冰箱設備費、電費、人事成本等等，1劑就要醫療診所350元，換句話說，打愈多，虧愈多。廖明厚說，今年開始給予注射疫苗處置費，1歲以下注射11劑疫苗得以補助700元，除了要購置設備保存疫苗，疫苗損壞要賠事小，若發生醫療糾紛還要醫生自行面對，所有責任都是兒科醫生自行承擔，讓兒科醫生做白工。