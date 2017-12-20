烏日林新醫院22日愛心義賣 協助弱勢民眾

歲末年初，烏日林新醫院要舉辦愛心義賣，協助弱勢民眾。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-20 20:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕歲末年初，正是各機構、團體發揮愛心，捐物資、捐款給弱勢團體或民眾時期，烏日林新醫院將首次舉辦歲末愛心義賣，同時也要報佳音，要在寒冷的歲末，溫暖弱勢民眾的心。

為了協助生活困苦之學子、獨居老人、低收入戶老人及無力就醫之病人，烏日林新醫院將12月22日在一樓大廳舉辦「2017 擁抱希望．分享愛心義賣」，是烏日林新醫院首次舉辦歲末愛心義賣活動，廣邀醫院院內與院外民眾，募集家中不使用之全新物品，累計共超過百件物品，當日義賣所得全數捐贈台中市私立卿雲慈善基金會。

愛心義賣的物品以日常生活用品為主，包含家電、鍋具餐具、文具、飾品、玩具等品項，商品皆為九成新以上，將會以實惠的價格來進行義賣，讓民眾撿好康又能做愛心。

當日更邀請烏日林新醫院感染科主任郭正邦擔任健康講座的講師，以深入淺出的方式，分享如何正確地預防流感，更會在現場為民眾一一解答，相信一定會獲益良多，帶來正確預防疾病的醫學知識。

另外，「探索烏日林新之美」的攝影展正在二樓藝文區展出中，從構圖、光影到別具創意的視野角度，細細品嘗每張照片背後的故事，重新認識烏日林新醫院獨特之美，冀望能打破外界對醫院的刻板冰冷印象，營造出充滿愛與溫暖的氛圍。

當天更會舉辦攝影比賽的頒獎儀式，一同來為得獎者喝采。