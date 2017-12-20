安平漁港遊艇停泊費調整 船主反彈比租屋還貴

安平漁港停靠浮動碼頭的遊艇收費取消優惠，引起船主反彈。（林姓船主提供）

2017-12-20 19:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平漁港停靠浮動碼頭的遊艇收費標準，在安平金城里活動中心的碼頭，原本10公尺以下的遊艇每天200元，年繳打對折，現在取消優惠，調整為每天400元，船主反彈，質疑設備差，又沒有斜坡道，停泊費又倍漲，比租房子還要貴，市議員李文正也批政策不當，造成安平船艇跑光光，如何發展觀光？

市議員李文正今天下午與遊艇船主召開記者會，質疑政府遊艇碼頭停泊費一漲再漲，設備又差，根本是要逼大家出走。

林姓、鄭姓船主表示，現在收費以船隻長度計費，以金城里活動中心的碼頭為例，10公尺以下者每天200元，1個月6000元，年繳則打對折。現在1天要調到400元，1個月就是1萬2000元，比租房子還要貴，這根本是要趕大家離開台南。

南市漁港管理所所長周瓈朝表示，南市府只是代管，收費的訂定是漁業署的權責，他們也有向漁業署來反映，但漁業署認為先前給予2年的優惠期已於今年9月到期，目前只是恢復原有規定收費。而且現有浮動碼頭的船席共48席，1天400元，目前都已停滿了，而且還有人在等著要進來，因此漁業署也相當堅持。至於斜坡道設備，只是個別船主的需求，除非重建，否則也不能破壞碼頭來蓋斜坡道。