2017-12-20 19:46

〔記者林欣漢/基隆報導〕基隆市私立二信中學國中部八年級學生張名東獲得基隆市國中組學生英語演講比賽特優第1名,他臨場以自身被外國人問路的經驗,闡述如何啟發對英文的興趣,也為二信締造6連霸紀錄。

二信國中校長林立表示,基隆市國中組學生英語演講比賽採現場抽題,演講時間2分半到3分半鐘,除了英語能力,臨場反應也要很好,每間學校只能推派1、2名代表,20名參賽者全是菁英,競爭格外激烈。

張名東在比賽前5分鐘抽到題目「The most unforgettable experience I have while learning English」,他以3分鐘暢談被外國人問路經驗,感受到需要英文流利、談吐大方,激勵他學好英文的想法及行動力。

張名東說,學好英文最重要的就是要敢說、想說,有了與外國人對話的經驗,開始對英文有興趣,不僅上課、日常生活中也盡量以英文對話,因此培養出自然流利的英語。