奉獻舞蹈教學30年 洪淑玲獲「藝術教育貢獻獎」

青年高中舞蹈暨影視科主任洪淑玲（中），長期投入舞蹈教學與推廣，培育無數優秀的舞蹈人才。（記者陳建志攝）

2017-12-20 20:09

〔記者陳建志／台中報導〕中市私立青年高中舞蹈暨影視科主任洪淑玲，奉獻舞蹈教學30年，秉持「真心給學生最好、最適合他們的教育」理念，3年前獲得教育部「師鐸獎」肯定，因近年將舞蹈與台灣歷史、文化結合，先後推出7部「舞詠台灣系列」大型舞劇，帶領學生從學習舞蹈的過程中認識台灣歷史，並積極參與政府和社區的公益演出，藉由舞蹈讓大家與這塊土地連結，今年再度獲得教育部「藝術教育貢獻獎」的肯定，相當難得。

青年高中校長賴建成今天表示，洪淑玲主任在校任教30年，一直以「利他、奉獻與教育」為圭臬，全心投入舞蹈教學，培育的學生不計其數，除優秀的升學表現，近年更製作7部「舞詠台灣系列」大型舞劇，薪傳台灣文化，以今年來說，創作了「大里杙之歌」，讓學生和觀賞舞劇的觀眾，都能瞭解幾百年前先民在大里開墾的過程，進而愛這個家鄉和土地。

賴建成校長說，洪淑玲主任除了認真教學，也熱心參與藝術教育推廣，3年前就獲得「師鐸獎」肯定，今年再度獲得教育部「藝術教育貢獻獎」，能獲獎真的是實至名歸。

洪淑玲主任說，舞蹈是她的最愛，30年前到學校上課後，每天幾乎早上6點50分就到校，晚上指導學生練舞到7、8點才回家，假日更是幾乎沒休息帶領學生練習、表演，能夠獲獎表示這些年來，和學校所有老師帶領同學，熱心參與政府和社區的活動，師生的用心讓大家看到，得獎也是對青年高中的肯定，有此鼓勵未來會更有信心做得更好、更精彩，讓孩子有更多發揮的舞台。

洪淑玲並說，學生時代大多接觸中國的傳統舞蹈，教書後開始思考如何把台灣的元素融入舞蹈，尤其是民國95年就讀台灣體育運動大學舞蹈研究所後，在指導教授鼓勵下開始投入台灣舞蹈研究、創作，包括研究邵族的舞蹈，接下來陸續做了「賽德克之歌」，以及描寫平埔族原住民的「舞漾西拉雅」、描寫客家張達京渡海開墾台中的「墾臺之歌」，今年更以學校所在地的大里，創作了「大里杙之歌」，藉由「舞詠台灣系列」舞劇，帶領學生從學習舞蹈的過程中認識台灣歷史，也讓觀眾從舞蹈中認識台灣歷史與藝術之美。

相關影音