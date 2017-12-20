200年老廟 馬公福德祠修建落成啟用

馬公市福德祠修復啟用，各友廟陣頭前來湊熱鬧助陣。（記者劉禹慶攝）

2017-12-20 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國第一個供奉土地婆的馬公市福德祠，位在馬公著名金融街鬧區，旁邊就是第二信用合作社總社，雖然廟宇不大，但香火鼎盛，由於年久失修，信徒集資300餘萬元修建，今日舉行修復啟用典禮，邀請各界嘉賓共同剪綵。

建於清朝乾隆56年（1790）的馬公福德祠，至今已有200餘年歷史，供奉土地公、土地婆及財神爺，香火鼎盛，許多信徒前往拜拜求發財金，因廟堂建築久遠，破損不堪，於是耗資新台幣300多萬，在今年5月舉行動土修建儀式，今日舉行修建落成儀式，在廟前放置五營營火，並有友廟陣頭前往助陣湊熱鬧。

今日下午吉時，馬公市福德祠舉行修建入火落成安座大典，縣長陳光復應邀參加落成剪綵儀式，包括議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、馬公市福德祠主任委員謝鐛宗等地方仕紳共同進行剪綵，落成典禮循古禮舉行入火安座開廟門大典，廟前廣場擠滿人潮，鞭炮聲響徹雲霄，現場鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

陳光復表示，馬公市福德祠今日舉行修建入火落成安座大典，他特別表達祝賀之意，祝願風調雨順，闔家平安，鄉親幸福快樂。雖然縣長陳光復為虔誠的基督教徒，不拿香膜拜，但對於澎湖傳統宗教及民間信仰相當尊重，還是行禮如儀，並與信徒們親切問好，展現出大家長風範。