台科大新竹前瞻研發中心啟用 期許加速產官學合作

台科大新竹校區前瞻研發中心落成啟用，入口意象融入該校雙手拱捧螺絲帽的校徽造型，期許為學校周邊注入一股清新的校園氣象。（記者廖雪茹攝）

2017-12-20 20:27

［記者廖雪茹／新竹報導］國立台灣科技大學新竹校區第一棟建築—前瞻研發中心，今天舉行落成啟用典禮，合院中庭式的現代化建築，入口意象融入該校雙手拱捧螺絲帽的校徽造型，期許為學校周邊注入一股清新的校園氣象。

台科大校長廖慶榮表示，該校的國際排名節節高升，在產學研發、師生創業、國際學術交流等都交出亮麗成績，今年在英國泰晤士報2017全球大學就業排行65，為國內唯一進入百大的大學，但是台北公館校區太小，新竹校區前瞻研發中心的完成，適時提供師生產學研究的空間。

廖慶榮說，學校有3個研究團隊進駐前瞻研發中心，未來將與國際和大新竹地區的產業，攜手進行合作研發及人才培育，包括電力、電子、晶圓、半導體等，共創地方繁榮。

新竹縣長邱鏡淳期許台科大加速建校行動，不要像台大一樣一再拖延；他說，台科大到竹北設校符合鄉親的期盼，縣府責無旁貸，將做好週邊的公共設施、交通動線，達成三贏局面。

台科大主秘黃慶東表示，新竹校區校地面積約7公頃，在新竹縣政府及地方的合力支持下，已完成土地登記作業。新竹校區的籌設計畫書日前也獲教育部審查完成，該校已委託潘冀建築師事務所完成校園規劃，預計明年底前展開國際書院大樓、總經費約5億元的新建工程。

校方表示，前瞻研發中心於104年動工興建，耗資約8000萬元，為新竹校區第一棟校舍建築。以合院式中庭空間圍塑，更將該校雙手拱捧螺絲帽的校徽造型，融入建築的入口意象。