雲林麥寮風電計畫環評初審 裁定補件再審

2017-12-20 18:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕分布於雲林縣麥寮新吉村、三盛村、中興村的「雲林麥寮風電計畫」，今送環評專案小組進行初審，此案估計將設置23風力發電機組，總裝置容量在52900KW至96600KW之間。但會議過程中多名環評委員認為開發單位內容說明不清，最後裁定必須「補件再審」。

政府積極推動能源轉型，預計2025年再生能源要達到20%，風力發電是其中要角，在陸域風機部分，首選彰濱以北風場幾乎都已被插旗，雲林沿海總是強風吹拂，也逐漸受風電業者青睞。開發商達德能源在本案預計架設23部風電機組，加上其他在口湖及四湖的開發案，總共會有約50座風機投入風電市場。

業者在報告書中認為對環境影響相對輕微，但遭環評委員批，相關意見回應上「避重就輕」，有些需要分析的部分都未進行，是把委員意見當空氣。也有環評委員質疑，風機似乎位於河川地，可後續可能引發水患或有土壤液化問題，必須再釐清是否適當。

地方居民廖小姐也到場關心，批評開發單位在當地所辦說明會，但居民實際上都不瞭解，且她希望開發單位可以拿出數據來說明，此外也提到對於地方回饋的內容，業者也都沒有表示清楚。

由於相關資料不夠清楚，環評委員在閉門會議時，一度考慮建議此案進入二階環評，但經過討論後還是願意給補考機會，因此決議「補件再審」，不過後續還須釐清對鳥類影響、土壤液化因應對策、河川地疑慮是否符合法規等資料。