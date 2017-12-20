企業認養「星願娃」 耶誕禮送暖弱勢童

陶氏化學員工裝扮成耶誕老人，額外加送小朋友們可愛玩偶。（記者鄭名翔攝）

2017-12-20 20:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣1歲女童「小可」幼時遭媽媽拋棄，在苗栗縣家扶中心的協助下，安排小可由年邁的外祖父母照顧，但因家中經濟狀況不佳，僅靠外祖父打零工為生，但外祖父心中一直想買新的玩具組給小可，實現她幼小的心願。今年陶氏化學認養家扶中心的「星願娃」，募集100份耶誕禮物，讓小可及其他弱勢孩童得以度過一個溫馨耶誕節。

陶氏化學總廠長陳光民表示，企業已是連十年認養家扶中心「星願娃」存錢筒，鼓勵員工每天投入一些銅板，就可讓弱勢童得以溫飽，繼續就學。小小銅板積少成多，至今也累計捐出逾62萬元的善款，協助受虐兒童心理創傷的輔導，幫助他們在心中築起一座「希望城堡」。

今年家扶中心更安排受扶助的弱勢童寫下心願卡片，掛在聖誕樹上供陶氏化學員工認購，實現弱勢童們小小耶誕願望，今天受贈的兒童們也準備自己動手做的小雪人，與陶氏化學員工交換禮物，現場歡笑聲不斷，弱勢孩子們也提前感受過節的溫馨。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，至上月統計全台兒童保護案件約180件，受害的兒少多達383名，顯見國內對兒童保護仍有許多漏洞，需要社會各界更多的關心及協助。

湯鳳琴也強調，「保護兒童，沒有人是局外人」，唯有偕同各界資源建構保護網路，才能預防單純的孩子們受到傷害。