讓新人想婚頭！飯店結婚送出國 生子再送10年免費遊

花蓮飯店業者祭出結婚送出國方案，讓許多新人想婚了。（記者王峻祺攝）

2017-12-20 18:10

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣去年出生人數僅2682人，位在市區的知名五星級飯店推出終極版「94狂婚宴」，鼓勵民眾結婚生子，只要新人明年選在飯店結婚、後年舉辦彌月，業者除送30分鑽戒及亞洲8大城市蜜月旅行等多項大禮外，寶寶還能10年免費暢遊飯店遊樂區！

花蓮24歲莫先生與即將論及婚嫁的女友，今特別受邀擔任專案代言人，還換上西裝牽著新娘提前「實習」婚宴流程，當2人步上紅地毯的那一刻，新郎更開心握拳振臂，大喊「終於抱得美人歸！」當場羨煞許多觀禮者。

莫先生說，結婚不容易，詢問多間飯店婚宴專案內容幾乎大同小異，若在飯店舉辦婚宴，加上買婚戒、蜜月等行程預估花費近百萬元，但計算翰品酒店所推出的方案後，新婚好禮總價值逾20萬元，還送鑽戒跟蜜月，令人相當心動。

翰品酒店花蓮總經理唐玉書說，據經濟部商業司統計，台灣婚宴市場衍生的商機自3年前突破千億元，隨著婚禮產業鏈持續擴大，整合性一站式的婚禮規畫已成主流。

她強調，終極版「94狂婚宴」包含婚紗攝影、西裝、喜餅及周邊商品，更大手筆包了新人最大花費的「亞洲8大城市蜜月旅行」及30分的「GIA認證鑽戒」，打破過去五星飯店需花費大筆資金辦理婚宴的刻板印象，聯手為新人搞定婚宴所需服務。

唐玉書說，蜜月8大城市共有澳門、香港、曼谷、沖繩、東京、大阪、釜山及首爾供新人挑選，為鼓勵花蓮民眾結婚生子，前3組報名新人另將加碼贈送1晚幾米套房，隔年若懷孕並選在飯店舉辦彌月宴，還會送寶寶「10年」免費暢遊飯店遊樂區大禮，希望新人們多多生育、增產報國。