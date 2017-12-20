越冷越有過節fu 聖誕紅買氣火熱

耶誕節應景花卉聖誕紅，天氣越冷買氣越佳。（記者陳冠備攝）

2017-12-20 17:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕冷風呼呼吹，慶祝耶誕更有感。耶誕節應景花卉「聖誕紅」隨著冷氣團接連來襲，買氣也隨之高漲，今年全國生產量約達150萬盆，創3年新高。彰化田尾公路花園業者許再生說，今年10月聖誕紅遇到「熱障礙」，一度無法開花，也無法出貨，幸好入冬後氣溫驟降，聖誕紅大爆發，才能紅火上市！

許再生說，聖誕紅遇冷就開花，11月後進入出貨期，不過，今年一直到10月底都還是30多度高溫，南投埔里、苗栗卓蘭、桃園蘆竹、觀音等多處產區發生植物熱障礙，造成植株「盲芽」，無法順利開花，必須重剪植株，等待1個月再發新芽，以致生產停滯，市場供應一度告急，不少活動還差點開天窗。

他說，幸好農民把調節期拉開，而且冬天冷氣團準時報到，接連幾波寒流終於把產量給催出來，全國產區初估加總約150萬盆，創3年新高，已來得及在耶誕節前供應市場需求。

「今年終於有過耶誕節的氣氛」，許再生說，因為前兩年暖冬，大家對紅色無感，今年天氣冷颼颼，帶動民眾對過節的期待，園區內的聖誕紅已有9成被搶購一空，尤以3至7吋盆最受歡迎，本季已賣出8000盆，是近年難見的盛況，呼籲要買聖誕紅的民眾手腳要快。

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