抗空污 張花冠提10大計畫提升嘉縣空氣品質

2017-12-20 17:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕冬季空污問題嚴重，嘉義縣長張花冠今天晚上出席中部、雲嘉7縣市首長區域聯合空氣污染治理平台會議時，將提出「提升嘉義縣空氣品質10大計畫」，如農田裸露地澆灌及綠肥計畫、農耕機具加裝防制設備、抑制翻耕整地時揚塵現象及減少排放黑煙計畫及汰換掃街車計畫等。

張花冠表示，中部地區受氣候、地形影響，污染物擴散不良，容易累積，嘉義縣境內雖無重工業，但中部污染團隨季風逐漸南移時，位處下風處的嘉義縣深受其害，因此希望環保署能加速推動空氣污染防制策略，搭配嘉義縣提升空氣品質10大計畫，提升嘉義縣環境品質。

張花冠說，希望藉由區域聯合空氣污染治理平台，共同向中央發聲，爭取公平合理分配空氣污染防制基金經費及制定相關政策，提撥一定比例經費下放地方。

嘉義縣提升空氣品質10大計畫有農田裸露地澆灌及綠肥計畫、農耕機具加裝防制設備，抑制翻耕整地時揚塵現象及減少排放黑煙計畫、汰換掃街車計畫、營建工地裸露地使用稻草蓆覆蓋及獎勵措施計畫、汰換一、二期柴油車計畫、台糖蔗田揚塵防制計畫、嘉義縣大眾運輸電動化計畫、三鐵「戴口罩」，空氣好清新計畫、公共停車場設置岸電，新型柴油大客車裝設插電式供電設備計畫、船舶用油品質提高計畫。