嘉市平安夜、管樂節22、23日登場 警方公布交管路段

2017-12-20 17:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市22日晚間舉辦「2017平安夜踩街報佳音」及晚會表演活動，「2017嘉義市國際管樂節」開幕活動「踩街嘉年華」也將在23日下午登場，預計吸引大批人潮上街，市警局公布交通管制路線，呼籲駕駛人遇踩街隊伍經過路段減速慢行，並配合管制措施，以維安全。

市警局表示，22日下午5點半由教會人員、學校、機關團體等，預計約2500人、花車約10輛在嘉義文化創意產業園區集合，6點出發沿中山路踩街報佳音，預計7點抵達市府南棟廣場參加聖誕聯歡晚會。警方將於活動路線實施彈性交通管制，踩街路線如下：文化創意產業園區→中山路（嘉義火車站前路段）→中山路→抵達市府南棟廣場。

嘉義市國際管樂節踩街活動，則於23日下午2點登場，踩街隊伍於噴水圓環啟動儀式後，沿中山路前進，經吳鳳北路、民族路、啟明路到市立體育場參加變換隊形表演，警方將於下午1點起針對踩街動線（中山路、吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路），實施彈性交通管制，呼籲駕駛人配合員警指揮疏導提前改道。

警方也提醒，為利淨空中山路等踩街路段，將於23日上午10點起針對停放於路邊收費停車格位車輛進行通知及移置作業，如有車輛遭移置時，請駕駛人至市府北棟停車場及民族國小體育場側門停車場領車。