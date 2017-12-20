開闢市民公園 台糖屏東廠內發現蔣介石種的「萬年榕」

蔣介石種植的「萬年榕」老榕樹就在台糖屏東廠內。（記者葉永騫攝）

2017-12-20 17:33

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣府開闢市民公園，意外在台糖屏東廠內發現一棵由蔣介石親手種植的老榕樹「萬年榕」，旁邊還有石碑記載，由於現在時機敏感，縣府希望尊重歷史，不要去破壞。

縣府進行市民公園整建時，發現公園路口有一棵老榕樹生長在一片的樟樹林中，老榕樹旁邊還有一個字跡已經斑駁的石碑，碑文中寫著記「萬年榕」，描述民國40年時蔣介石到屏東廠視察時親手植栽了這棵榕樹，被稱為「萬年榕」距今已經66年，大樹長得很茂密，工作人員還進行部分的修剪，不過縣府找到老榕樹及石碑並沒有特別的高興，因為蔣介石因為過去的行為受到檢驗及爭議，不但蔣介石銅像被砸，其他的物品也可能遭到破壞，因此呼籲民眾不要去破壞，讓老樹能夠繼續長大，石碑也能留給後世評斷。

縣府與台糖公司更合作打造台糖屏東廠，未來將分成短、中、長期3個階段進行，屏東市民公園的開闢是短期發展，明年初完成將提供民眾最優良的休憩環境，中期則是以「殺蛇溪生活心樂章」為題，整治殺蛇溪進行公共設施整建更新、環境改造等工作，中央補助3億3千餘萬元執行，長期方案則是進行都市更新整體計畫，將與台糖公司合值將屏東廠區活化，成為未來屏東都市發展的軸心。