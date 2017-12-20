神奇！農改場用這款有機肥 青花菜產量高5成

羽毛肥含氮量高，讓蔬菜產量提高。（記者顏宏駿攝）

2017-12-20 17:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中區農改場以「羽毛分解菌」分解雞、鴨的羽毛，做成有機肥，現進入田間測試，種植青色花椰菜產量較一般豆粕有機肥高出5成，現已技轉給民間作有機肥量產，今天在農改場作成果發表，許多農民覺得「太神奇了」。

台中區農改場助理研究員曾宥綋說，羽毛內含有豐富的蛋白質，可以產生氮肥，是最好的有機肥原料，可是因其為「角蛋白」在自然界很難分解，他們找到「羽毛分解菌」，14天內就可把羽毛完全分解做成有機肥。

這項技術已經成熟，他們分別以豆粕、羽毛肥作為青色花椰菜（簡稱青花菜）和萵苣的有機肥，發現青花菜經61天的生長後，施用豆粕的青花菜，每畦產量為39.1公斤，施用羽肥則為59.3公斤，施用羽肥產量多出5成，相當驚人。用在結球萵苣上，施用羽肥的產量比豆粕高出2成5。

曾宥綋說，羽肥還有一優點即「養分不易流失」，它不同於一般有機肥，因雨水沖刷而流失，它可以長期保存於土壤間，養分可以不斷累積。

台中區農改場長林學詩說，雞鴨鵝的羽毛，除了鵝隻的胸前毛作禦寒羽毛衣外，幾乎全數丟棄，每天全國宰殺無數隻雞禽，這些羽毛幾乎全數被丟到焚化場處理，以國內屠宰雞隻重量計算（包括白色肉雞、有色雞），每年有70萬公噸，羽毛佔雞隻重量約7％也就是國內光是雞隻羽毛每年被燒化掉的就有5萬公噸左右。