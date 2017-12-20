測速取締新牌面明年正式上路 民眾不能再說看不懂

2017-12-20 17:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕使用科學儀器取締超速之前，都需立標示牌面告知民眾，牌面明年起，將更改為三角標誌內有一台照相機圖樣，即便沒有「前有測速照相」、「常有測速照相」字樣標示牌，也不會有測速照相的取締構成要件不足情形，提醒民眾注意。

日前工程單位正陸續拆除舊版黃底黑字「前有測速照相」牌面，因新標示牌尚未生效，導致警方產生取締要件不足疑慮；對此交通部表示，有些舊牌面仍堪用，所以不會強制要求拆除，會有一段新舊並存的過渡期。

但從明年開始，不論只有舊牌或是新牌，都不會有取締要件不足疑慮，因道路交通管理處罰條例中，僅規定採固定或非固定科學儀器取締超速，一般道路需於取締相機前100到300公尺、國道和快速道路須於取締相機前300到1000公尺處，設置測速取締標誌預告，並沒有指定要用哪一種告示牌。

交通部強調，違規民眾不能再說看不懂，若以該理由申訴就不會成立，若只有舊型式牌面，因為還是符合「道路交通標誌標線設置規則」第137條告示牌設置規定，同樣具備可以取締的要件。

交通部今年6月修正道路交通標誌標線設置規則，新增第55條之2規定，主要是為改善各單位採「告示牌」標示時，牌面大小、格式及文字內容不一的亂象，經參照美國「交通管制設施標準手冊」作法，增訂「測速取締標誌」，簡化原文字型牌面為測速照相儀器圖案，以提高標誌之易讀性、一致性及標準化， 並符合標誌國際化。

目前全台國道、省道、除了高雄市之外的五都，共1977個標示牌面，已全數加裝新標示牌；交通部表示，目前高雄更新進度尚未統計完成，若高雄市也已更換完畢，等於台灣主要道路都已完成新牌示加裝，舊牌面於1月1日後，會配合養護時程慢慢拆，因為許多地點不是想拆隨時就能拆。