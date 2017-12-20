雲林老人家免費搭公車 明年起記得出示敬老愛心卡

2017-12-20 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣的老人家或身心障礙者明年元旦起想搭免費縣內公車，必須要出示敬老愛心卡哦！

雲林縣政府去年底即推出敬老愛心悠遊卡，縣內滿65歲以上長者及身心障礙者，持卡就可免費、不限次數搭乘縣內台西客運及嘉義客運，推廣期間考慮民眾可能尚未辦卡，所以，出示或相關證明文件，一樣可以享受福利。

雲林縣社會處長徐忠徹提醒，去年開辦電子票證服務，為落實使用者才可享有補助，明年元旦起，要使用敬老愛心卡才可免費乘車，如果持相關證件，就只能享受半價優惠。

社會處副處長陳怡君說，雲林縣65歲以上老人及身障者約14.5萬人，目前敬老愛心乘車補助是以公式推估使用者人數，由業者報縣府請款，與實際搭車狀況可能有所落差。目前全縣辦卡比率已達27％，與其他開辦電子票證的縣市相當，所以，明年起要憑卡乘車才能享有優惠，也希望藉此了解哪些路線使用者較多，需要增加班次或修改路線。

社會處說，符合敬老愛心卡申辦資格的鄉親，可持身分證正本、身心障礙證明、印章及2吋半身彩色照片1張，至戶籍所在地公所申辦，當天辦當天領卡，持卡可享有原本縣內不限趟次，免費搭乘台西汽車客運及嘉義汽車客運等運輸工具，若到外縣市搭乘其他大眾運輸交通工具或搭乘台北捷運、高雄捷運，儲值後可享半價優惠，不需再花時間購買優待票。