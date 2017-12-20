入冬後首發低溫特報 15縣市明、後天下探10度！

氣象局發布今年首次低溫特報，明後天中部以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將下探10度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-20 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在下午4點25分針對全台15縣市持續發布低溫特報，也是氣象局入冬以來首度發布低溫特報；另同時針對18縣市續發陸上強風特報。

低溫特報範圍包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、連江縣及金門縣等15縣市。

氣象局表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明後兩天（21、22日）清晨氣溫偏低，中部以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將有攝氏10度左右的低溫，提醒民眾要注意保暖，使用電暖器具及瓦斯熱水器應注意用電安全及室內通風，避免一氧化碳中毒。

此外，受到強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，提醒從事海邊活動的民眾要注意安全。

強風特報範圍包含：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等18縣市。