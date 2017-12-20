雲林之光！ 林聖淇獲紐倫堡發明獎 縣長李進勇嘉勉

屏東科技大學教授林聖淇（右）以「水中汙染物檢測裝置及水中汙染物檢測方法」獲紐倫堡國際發明展，縣長李進勇予以鼓勵。（記者詹士弘攝）

2017-12-20 17:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林之光，目前在屏東科技大學擔任教授的雲林縣民林聖淇及虎尾科技大學教授李榮全帶領虎科大廖怡雯等5名學生參加2017年德國IENA紐倫堡國際發明展，各獲銅牌獎一面，表現傑出，縣長李進勇今天接見並予嘉勉，盛讚表現傑出，為國爭光。

屏科大林聖淇得獎作品為「水中汙染物檢測裝置及水中汙染物檢測方法」，此專利結合X光螢光分析儀（XRF）快速分析的特性及離子交換樹脂吸附重金屬的概念，開發出新型重金屬濃度檢測技術。除可檢測廢水重金屬濃度控制水質外，亦可作為電子廠製程決策的依據。該技術已與台積電合作，進行水體金屬濃度即時檢驗系統之建置。

李進勇說，雲林是農業大縣，農業、畜牧業產生廢水對環境是一大挑戰，若能將林聖淇「水中汙染物檢測裝置及水中汙染物檢測方法」技術運用於畜牧廢水，在畜牧廢水回灌農地前透過檢測排除污染土壤的疑慮，將可達成環境保護及資源循環有效利用目標，更落實畜牧糞尿肥分再利用政策。

李榮全師生研發專利 獲銅牌獎

李榮全師生研發得獎作品為「多頻段通訊與導航之緊急照明系統及方法」，此專利為一種多頻段通訊及導航的緊急照明系統，除可提供照明、通信及導航功能外，在遇到災難時，可以有效幫助救援隊迅速救援。

縣長李進勇表揚獲2017德國IENA紐倫堡國際發明展得獎者。（記者詹士弘攝）