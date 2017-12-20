承諾加裝鳥類監測器 台西風電環評過關

風力發電機組。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-12-20 17:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕位於雲林台西海埔新生地北堤防風林的「台西風電計畫」，今於環評大會獲得通過，不過由於當地有鳥類、蝙蝠、文蛤等生態，開發單位除將於遠離風機的防風林設置蝙蝠巢箱供棲息，也承諾將於風機上裝設音波偵測器或熱感應器，以監測包括鳥類、蝙蝠的遷徙活動及生態。

本案開發單位為台電，預計設置4部風力發電機組，每部裝置容量約2000正負300千瓦，基座將採取長基樁型式。不過開發地點有保育鳥類的黑翅鳶及小燕鷗棲息，也有蝙蝠、文蛤、牡蠣等生態系統，環評委員對此均表示關心。

台電在報告書中就已針對生態疑慮提出因應對策，簡報時也承諾將在風機上裝設音波偵測器或熱感應器，營運期間每季監測1次，遇春秋兩季則每月監測1次，以了解鳥類相關活動，若遭遇鳥類、蝙蝠等生物大遷徙時，應該執行停機或降載措施。此外，對文蛤等水產養殖，也將進行每季一次調查，蒐集資料觀察影響狀況。

環評大會最後決議此案通過，但必須補充關於「鳥類、蝙蝠遷徙即時感測器及配合遠端遙控停機降載機制」等資料。未來在遠離風機處設置蝙蝠巢箱指引蝙蝠轉移他處棲息，營運階段也將以研究計畫針對文蛤進行養殖追蹤監測等。