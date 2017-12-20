宜蘭19餐廳義煮 送暖偏鄉小學

宜蘭縣萬得福弱勢族群權益發展協會結合19家餐廳志工，今至竹安國小辦的「聖誕義廚送愛心」活動，為全校200名師生煮出共8道菜餚。（圖由民眾提供）

2017-12-20 17:17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣萬得福弱勢族群權益發展協會結合19家餐廳志工，今至竹安國小辦的「聖誕義廚送愛心」活動，為全校200名師生煮出共8道菜餚，3年來已有6所偏鄉小學共約1200名師生受惠；萬得福弱勢族群權益發展協會指出，希望活動能帶更社會更多溫暖，讓竹安的孩子能更認識台灣的美食特色與文化價值。

萬得福弱勢族群權益發展協會於3年前創辦，每年都會在溪南與溪北地區各一所偏鄉小學舉行義煮活動，至今已在寒溪、孝威、玉田、永樂及梗枋等國小辦理，加上今日的竹安國小，共有1200名師生受惠，該協會會員大多為開餐廳的廚師或老闆，每次義煮都是由會員們出錢出力舉辦，現約有60名志工。

義煮現場，由來自台北、新北市，花蓮縣及宜蘭縣十幾家知名餐廳，包含頭城休閒農場、頭城藏酒酒莊、藝食堂客家海鮮、礁溪添喜海鮮小吃及賜福自助餐等，這些餐廳業者與來自各行各業的志工組成「愛心義廚團隊」，負責佳餚的烹調，共設計8道自助式料理，包含花生沙拉龍鬚菜、鮮蝦百花御福袋、脆皮月亮蝦餅等。

竹安國小的義煮活動，宜蘭縣副縣長黃適超夫人蔡金惠及教育處長簡菲莉均有出席；萬得福弱勢族群權益發展協會總幹事林亭義說，協會在義煮前，有調查孩子們喜歡的菜色，再決定煮那些菜，雖然沒有特殊佳餚，但讓孩子吃的開心就是義煮得宗旨，另外，由於耶誕節將至，協會也向每名學童發送牛軋糖耶誕福袋，還有志工製作有5種顏色的「五行湯圓」，供孩子們享用。

林亭義表示，希望透過舉辦這樣的活動，讓竹安的孩子能更認識台灣的美食特色與文化價值，並體驗特有的中西文化互動氛圍，最重要的是感受到社會處處充滿溫暖，長大進入社會後，也能奉獻自己的心力，讓社會更佳和諧、溫暖。

竹安國小校長黃英軒表示，竹安歲是較偏鄉的小學，平常都是讓孩子吃3菜1湯的營養午餐，這次由大廚親自料理不同於營養午餐的菜色，共有8菜1湯，希望讓孩子在歲末年終感受到社會的溫暖，也期許學生們將來能好好讀書，有所成就後能夠像這樣回饋社會。