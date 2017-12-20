運動不怕空污了 高雄港警庫房變健身房

2017-12-20 16:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港區大型車輛多，空氣品質也差，港警總隊為了增加員警的運動機會，將位於中島中隊的10坪庫房改裝為健身房，設置跑步機與單車機等多種運動器材，取名為「能警館」。

高雄港警總隊說，中島中隊員警過去常相約在港區內跑步、運動，但因港區普遍空氣不良，有害呼吸系統，且大型車輛多，容易發生危險有安全顧慮，逐漸減少戶外運動。

因此，中島中隊特別整理駐地一樓旁的庫房，設置跑步機與單車機等多種運動器材，取名為「能警館」運動中心。