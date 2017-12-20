知名小吃組團義煮 偏鄉學子吃美食展笑顏

一中豪大雞排在北梅國中開炸，現場香味四溢。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-20 16:36

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕由中部知名小吃橋頭肉圓、一中豪大雞排、DODO珍珠奶茶、全一蘿蔔糕業者組成的義煮團，今天把小吃攤開進國姓鄉北梅國中，為3校師生等現做小吃飲料，現場還有義剪和妖怪村人偶帶動跳，有老師透露，不少學生首次吃到慕名已久小吃，臉上難掩興奮之情。

偏鄉義煮團今天開進國姓鄉北梅國中，鄰近的北港國小和仁愛鄉互助國小學生也前來同樂享美食，義煮團準備3校師生和志工共400份小吃和飲料，現場烹煮和調製，讓師生吃到最新鮮美味的小吃。

發起義煮的領頭羊「橋頭肉圓」，不只許福能和許福文兄弟檔和家人全到，兩人的老母親也上台鼓勵小朋友要認真讀書、守規矩。

許福能說，偏鄉義煮行動今年已第4年，每年跑4個偏鄉學校，由熱心的旭光高中校長何光明幫忙找尋接洽，今年最後一場就在北梅國中除義煮小吃，現場有義剪，並且由眾多熱心業者捐款購買食材所剩的錢也都發放獎學金。今年也加入新成員，由妖怪村帶著人偶來同樂，並送給小朋友雨傘帽，提前跟小朋友度過耶誕節。

北梅國中校長許碧蕙說，3校學生中有很多不曾到台中逛過一中街或其他夜市，這次這些知名小吃業者前來學校，讓小朋友品嚐到美味小吃，對小朋友是一大鼓勵。