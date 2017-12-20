永平工商響應「舊鞋救命」 募千雙助非洲童

永平工商學生們響應「舊鞋救命」計畫，捐出1012雙舊鞋。（記者周敏鴻攝）

2017-12-20 16:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商班聯會響應「舊鞋救命」計畫，利用朝會時間向全校師生說明計畫內容，順利募集到1012雙舊鞋，班聯會主席樊宸賓說，一雙舊鞋就有機會幫助一位非洲國家的小朋友，能抵抗致命的沙蚤、健康生活。

「舊鞋救命國際基督關懷協會」推動舊鞋救命計畫，希望募集還能穿的舊鞋，送到肯亞、烏干達等非洲國家，讓當地小朋友有鞋可以穿，以免沙蚤侵蝕他們的雙腳而致命。

樊宸賓希望響應舊鞋救命計畫，自覺一個人的力量不足，就與班聯會幹部們商議後，決定在永平工商校園內募集舊鞋，呼籲同學們共同響應舊鞋救命計畫，樊宸賓說，第一天募集舊鞋，只募得32雙，讓他非常沮喪，但他與班聯會幹部們沒放棄，更努力宣講並逐漸贏得同學們的支持，7天下來順利募得1012雙舊鞋、達到最初設定標的1000雙目標。

舊鞋經過樊宸賓等人清洗、整理後，將會送到舊鞋救命國際基督關懷協會，由協會統一送往非洲國家，樊宸賓說，許多學生都擁有不只一雙的鞋子，其中不少因為舊了而不穿，丟在家中角落，非常可惜。趁著參與舊鞋救命計畫，學生們找出舊鞋，既培養珍惜資源的觀念，也能幫助非洲國家的小朋友，非常有意義。