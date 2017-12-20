寒冬贈助學金 屏百貨業者請弱勢童吃耶誕餐

2017-12-20 16:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕耶誕燈飾閃耀充滿過節氣氛，但就讀於屏東太平洋百貨附近中正國小的陳姓姊弟，因家中經濟拮据，不敢奢望耶誕禮物；太平洋百貨與銀行業者今天（20）共同捐贈鄰近小學助學金，並請陳姓姊弟等37位弱勢學童，到牛排館享用耶誕午餐，席間還有耶誕老人送上禮物，小朋友們忍不住歡呼。

為幫助認真向學但家庭經濟弱勢的孩子順利升學，屏東太平洋百貨今天中午邀請屏東市中正、仁愛、民和及唐榮國小4所學校，共37名學童到百貨內的牛排館享用午餐，有義大利麵、燉飯等料理供小朋友選擇，餐點一上桌，學生們露出笑容，低頭盡情享用。

太平洋百貨屏東店副董事長劉忠志表示，有些孩子具有學習熱情，但因為家境因素，無法參加課後輔導，也有些孩子因為家中經濟，無法參加課外教學或畢業旅行，對於這些向學的孩子們，該公司與國泰世華銀行共同贊助，提供近20萬元助學金，做為課後輔導、戶外教學的基金使用，希望能營造優質學習環境，鼓勵孩子奮發向上，讓愛蔓延。

校方表示，非常感謝業者熱心協助，學童們的困苦環境需要多方資源共同改善，他們雖然處於較弱勢環境，但社會各界付出的小小愛心，都能點燃其心中大大溫暖。唐榮國小劉姓學童在校表現良好，他說，有了這筆助學金，就能參加之前未能加入的學校課後才藝班，「真的是最好的耶誕禮物」。