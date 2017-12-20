慈善車聚義賣 捐助台東寒士尾牙

新生里里長黃治維送上旺福紅包，為行動不便的病患加油打氣。（記者陳賢義攝）

2017-12-20 16:15

［記者陳賢義／台東報導］「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30尾牙」舉辦在即，愛心支持卻寥寥無幾，經典90東區慈善車聚揪團做公益，總召李東輝偕新生里里長黃治維發起紀念貼紙義賣，今將義賣所得全部捐作尾牙經費，李東輝還扮成耶誕老公公，帶領車友到安養院為植物人送旺福紅包，並在紅包袋上寫下祝福話語，盼為植物人及弱勢朋友打氣，籲民眾雪中送炭，為寒士祝福集氣。

李東輝說，他是土生土長的台東囝仔，希望盡其所能為在地弱勢朋友盡一份心力。台東資源匱乏，創世台東分院的長期營運相較都會區困難，加上近幾年風災、水災連連，望能藉由這次活動呼籲民眾攜手幫助台東的弱勢朋友；吃飽30尾牙需要更多人出錢出力，期待透過慈善車聚的號召，吸引更多愛心加入寒冬送暖的行列。

創世台東分院院長王玉鳳表示，由於景氣不好，對於募集社會資源困難，捐款銳減，弱勢朋友也不好過年，感謝慈善車聚的拋磚引玉；其次，今年邀請服務人數持續成長，但目前捐款不到2成，令人憂心。

創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30尾牙」，關懷清寒植物人家屬、單親媽媽、獨老及街友，擇定明年2月4日全台16處同步設席，台東場預計席開53桌，共邀請530位服務對象，籲社會大眾伸援送暖，洽詢愛心專線089-220848。

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