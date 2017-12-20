記得帶身分證！羅東鎮跨年晚會首獎送汽車

2017-12-20 16:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東鎮公所32日晚間舉辦跨年晚會，除邀請黃鴻升、艾怡良、朱俐靜接力開唱外，鎮公所今年摸彩品加碼，最大獎為價值62萬元日系轎車一輛，其他還有冰箱、電視、洗衣機、掃地機器人、除溼機等大紅包，獎品堪稱歷年最豐富。

羅東鎮公所跨年晚會31日晚間7點起，在羅東鎮中山公園登場，主持群由大愷與伊林名模李懿搭檔，演出陣容有小鬼黃鴻升、愷樂、SpeXial、陳勢安、妮可醬樂團、盧瑮莉、RPG&NEOSO、金曲歌后艾怡良等12組藝人，連續6小時勁歌熱舞不中斷。

羅東鎮長林姿妙今與黃鴻升等藝人現身為跨年晚會暖身，林姿妙說，為讓全國民眾到羅東跨年，今年摸彩品加碼，首獎為廠商贊助的日系轎車1輛、價值超過62萬元，其他獎品還有冰箱、電視、洗衣機、掃地機器人、除溼機等多項好禮。

鎮公所指出，當晚8點、9點，會在現場抽出一組3位數字幸運號碼，若民眾身分證末3碼與抽出的兩組幸運號碼完全相通，就有機會獲得好禮，中獎人數如超過9人時，需再進行第2輪抽籤。

另外，配合跨年晚會期間，31日晚間8點至隔日清晨1點，興東路段（公正路口至中山路口）、民權路段（興東路口至中華路口）、民生路段（興東路口至中華路口）等路段進行管制，羅東鎮立體停車場車輛只出不進。