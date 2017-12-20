竹東鎮客庄耶誕週 看光雕打卡還能抽獎

新竹縣竹東鎮公所將從22日到25日，每晚在鎮公所前圓環演出耶誕光雕秀。（圖由竹東鎮公所提供）

2017-12-20 16:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮公所將於22日到25日舉辦客庄耶誕週活動，每晚在鎮公所前圓環廣場安排光雕秀演出，來看的民眾打卡上傳臉書並姊擷圖到鎮公所粉絲專頁留言，還有機會獲得文創紀念品。

「光雕秀又來了！」竹東鎮公所從前年開始，不時利用鎮公所圓環的3D投影機搭配公所建築正面外牆演出動感光雕秀，大受民眾歡迎，這次配合耶誕節「叮叮噹！叮叮噹！」的節慶氛圍推出耶誕光雕秀，訊息在臉書等社群媒體傳開後，鎮民們紛紛分享邀約一起去看。

鎮公所表示，今年的耶誕主題光雕秀全長約3分鐘，內容為駕駛麋鹿雪橇送禮物的耶誕老人太胖跳不進煙囪裡，乾脆一間間投放禮物，過程中差點被人發現，他還爬電桿、鑽垃圾桶躲藏，最後直接把整包禮物倒進房子裡，情節幽默有趣。

鎮公所強調，22日到25日的每天晚間七點、七點半、八點、八點半各演出1場耶誕光雕秀，來欣賞的民眾拍下鎮公所牆面耶誕光雕照片上傳臉書打卡並設定公開貼文，再把貼文截圖傳送到鎮公所粉絲專頁的「光雕打卡抽大獎」貼文下方留言，就有機會獲得文青紅包袋組。