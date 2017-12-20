哇～日本居服員月薪8萬 台灣不到一半

2017-12-20 16:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市老年人口即將突破50萬人，市府今日邀請日本第3大介護居家服務企業「溫柔之手」社長香取幹來台分享，相較國內居服員有些是計算時薪，或月薪不到4萬元的處境，香取幹提到東京居家服務人員的月薪是27萬日幣（相當於台幣8萬元），讓國內出席的照顧單位羨慕不已。

「溫柔之手」株式會社社長香取幹表示，日本高齡人口比例近27％，是台灣的2倍，但因日本有介護（長照）保險，企業得以進場提供服務，但也同樣面臨照顧人力不足的問題，在東京都可以看到徵才廣告，居家服務人員月薪是27萬日幣（相當於台灣8萬），仍不易招到人才，而人才培育是長照服務體系的核心，人力資源是公司最大的資產，目前「溫柔之手」共有5362位員工，年產值147億日幣。

不過，衛生局副局長高淑真也提醒，東京都的生活消費高，因此照顧成本也高， 無法跟國內的情形相提並論。

社會局長張錦麗致詞時表示，新北市近年來推動許多友善銀髮政策，如老人共餐、青銀共居、公共托老、小規模多機能服務、照顧者喘息咖啡、居家連攜服務、輔具超音速等，都是以社區為中心的照顧模式，與鄰近高齡問題嚴重的日本，採醫療與照顧連攜服務機制、多元服務整合住宅，並透過區域交流中心讓社區民眾瞭解介護（長照）資訊，以達到服務社區化與在地化，兩者的政策走向不謀而合。