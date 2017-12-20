台中高鐵站快閃演奏 神圳國中宣傳花博慶耶誕

中市神圳國中合唱團、直笛隊和口琴隊到高鐵台中站快閃表演，提早慶耶誕。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-20 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就是耶誕佳節，台中市神岡區神圳國中合唱團、直笛隊和口琴隊近90位學生首度來到高鐵台中站快閃表演，特別戴上耶誕裝飾應景，演奏一連串經典的耶誕組曲，讓高鐵車站頓時充滿歡樂愉悅的耶誕氛圍，提早過耶誕節。

同時，因「2018台中世界花卉博覽會」將於2018年11月3日至2019年4月24日於台中市豐原、后里、外埔區舉辦，為明年相當重要的國際盛事，因此神圳國中校長洪瑞濱今天特別率領3個音樂校隊來到高鐵台中站分組快閃表演，一方面提前與旅客共度溫馨佳節，同時也為「2018台中世界花卉博覽會」造勢暖身。

神圳國中雖然學生數不到600人，但長期致力推動音樂教育，因此該校同時擁有直笛隊、口琴隊及合唱團三個音樂校隊，不但多次參加校外各項音樂比賽榮獲佳績外，其中合唱團及口琴隊更闖進明年的全國決賽。

由於耶誕節將來臨，加上明年台中市將舉辦花博，神圳國中合唱團、直笛隊和口琴隊近90位學生今天來到高鐵台中站快閃表演，吸引不少旅客駐足圍觀，台中市副市長林依瑩正巧準備搭乘高鐵北上開會，特別在表演結束後為學生加油打氣，感謝他們為「2018台中世界花卉博覽會」宣傳造勢並獻上耶誕祝福。

而學生在高鐵台中站快閃演出後，隨即轉往國立美術館、國家歌劇院前的夏綠蒂公園及新光三越百貨公司繼續快閃表演，學生們對於這樣的快閃演出都覺得十分新奇，是一個非常難得的經驗。

高鐵台中站長古李安表示，台灣高鐵公司近年來積極推動「藝起來高鐵」活動，開放高鐵車站公共空間，廣邀各地藝文團體前來演出，希望讓來往旅客在乘車之際增添意外驚喜。

另外，已連續11年榮獲全國學生音樂比賽特優第一名的台中市立安和國中管樂班，也將於明日上午9時於高鐵台中站舉辦耶誕音樂會，與旅客提前歡度耶誕佳節。