新北元旦升旗健走 闖關沾好運

新北市107年元旦升旗典禮將於板橋市民廣場舉行。（記者何玉華攝）

2017-12-20 15:27

〔記者何玉華／新北報導〕迎接107年，新北市政府將在板橋市民廣場舉行升旗典禮，結合開運發財健走闖關活動，邀請民眾升旗後健走至市圖總館、435藝文特區、新月橋、果菜公司等地標，全程約8.8公里、路程約88分鐘，闖關成功者可獲贈有機蔬菜1袋，限量8888份，寓意新的一年「有機」會「發發發」。

副市長侯友宜說，元旦是一年的開始，用升旗及運動來迎接嶄新的一年，格外有活力，這次活動結合各局處特色，有警察局的儀隊旗手、原住民團體領唱國歌、國旗歌，衛生局的動健康團體表演，還帶大家造訪24小時服務的市圖總館、音樂與藝文兼具的板橋435特區、休憩首選的新月橋、供應新鮮蔬果的果菜公司等，讓市民更瞭解在地風采。

民政局表示，這次元旦升旗典禮於鄰近板橋火車站的市民廣場舉行，結合健走及開運發財闖關遊戲，為大家招財，尤其書中有黃金屋的市圖總館關卡，還請出板橋慈惠宮五路財神爺座前發財金元寶，讓大家新年摸元寶添財氣。

健走活動還設置4個關卡，分別由仙姑、大富翁、瑪利歐兄弟、財神爺擔任關主，民眾只要摸金元寶獲得好彩頭、玩機會命運翻牌遊戲，及做出指定開運健身操等，集滿2個過關認證章就可從財神爺手中領到新鮮又營養的有機蔬菜；活動分團體及現場報名2種，團體名額5888人，現場名額限3000人，21日上午9時起開放20人以上團體報名。