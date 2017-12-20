台中花毯節週末見 公布接駁路線、周邊交管

台中國際花毯節以「花開的聲音」為策展主題，展現林園造景之美。（記者張軒哲攝）

2017-12-20 15:21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際花毯節週末登場，預料將湧入大批遊客賞花。大甲警分局今日公布交通管制圖，於23日至明年1月7日白天，於花田綠廊展區周邊進行交通管制，呼籲民眾在豐原東站、后里國小側門、后里馬場停車場等處搭乘接駁車前往會場。

后里花田綠廊將由垃圾掩埋場蛻變之後，持續舉辦花毯節及市府積極復育整治轉型，成為花田綠廊生態亮點公園。今年花毯節以「花開的聲音」為策展主題，融入花博吉祥物「石虎家族」及「音樂」等元素，以繽紛花卉展現田園之美，未開幕就受到好評。

花毯節期間適逢耶誕節及元旦連續假期，屆時湧入賞花民眾，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入活動會場配合完全接駁政策，採搭乘大眾公共運輸交通工具，相關疏導管制措施。活動期間，民眾搭乘接駁車（時間8時20分至17時），約20至30分鐘發車。紅線：豐原火車站，乘車地點︰豐原東站、綠線：后里火車站前站，乘車地點︰后里國小側門、黃線：中科-馬場停車場，乘車地點︰后里區馬場路、后科路口、藍線：麗寶樂園，乘車地點︰月眉東路與月眉北路口、紫線：（假日） 豐洲科學園區（路邊停車）。

民眾可將車輛停放馬場停車場、麗寶樂園停車場，假日另開放豐洲科學園區停車場，搭乘接駁車入園。23日至明年1月7日上午6時至下午6時，道路管制範圍如下：1、三豐路與枋寮路口：禁止小客車進入；禁止左轉。2、舊社路口（會場後方道路）：禁止車輛進入。3、枋寮路與三線路口（動物之家旁）：禁止車輛進入。4、會場後方道路單行管制（東往西方向）。5、三豐路外側車道增設接駁車往會場專用道（自三豐路61巷口至枋寮路口） 。