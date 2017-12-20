中市龍井戶政所到宅服務 為人瑞辦印鑑證明

2017-12-20 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為方便行動不便的老人得以申辦戶政相關證件，中市龍井戶政所提供到宅服務，一位百歲人瑞李謝阿嬤，要申請印鑑證明，因為行動不便，龍井戶政所便派專人前往阿嬤住處協助辦理印鑑登記及證明，老人家得知不出門就可辦理完成，高興直呼貼心。

龍井區在今年11月有位百歲人瑞李謝阿嬤要辦理不動產事務，必須申請印鑑證明，因為阿嬤是第一次辦理，依照辦理印鑑登記作業規定應由本人親自申請印鑑登記後再申請證明。

不過，由於阿嬤已是百歲人瑞，行動不甚方便，大多需靠輪椅代步及由外籍看護協助照顧，而且龍井區又大，老人家難以承受舟車之苦，於是其孫女透過市政府網站「服務e櫃檯」，向戶所預約時間到宅為阿嬤辦理印鑑登記及證明。

龍井戶政所在收到網路預約案件後，即按約定時間出動配有筆記型電腦、行動印表機及無線網卡的「行動載具」到宅服務。

在其孫女等人陪同下，由戶政所同仁核對阿嬤人貌無誤及確認辦理意願後，隨即以「行動載具」當場列印申請書及核發印鑑證明，百歲人瑞第一次看到戶政所的「行動載具」居然可以當場印出證明來，阿嬤直呼真貼心真方便。

龍井戶所主任李翠月說，戶政事務所長期以來推動各項便民措施，對於年滿65歲、重病或行動不便或因要照護6歲以下幼兒等無法親自到戶政所申辦案件而申請預約服務者，特別推出「戶政行動化」服務，由戶政所提供到宅或者醫院、安養中心服務，解決民眾的需要。