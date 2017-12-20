有洋蔥！癌末阿嬤的心願 醫護讓她與愛犬最後道別

網友分享阿嬤與愛犬的道別故事，感動網友。（圖片由哇係烏米授權使用）

2017-12-20 18:21

〔影音新聞／綜合報導〕有網友在「米克斯傳奇」社團發布一段影片，並附上一段感人故事。原來網友譚小姐的母親因為胰臟癌癌末而住進安寧病房，近一個月來因為治療而身體不適、眉頭深鎖，醫療團隊透過安寧居家護理師得知家中有毛小孩「烏米」，因此希望讓牠來醫院療癒阿嬤（譚小姐的母親）。

▲阿嬤雖然一開始並不喜歡全黑的烏米，但最後還是被牠的貼心收服。（圖片由哇係烏米授權使用）

烏米是一隻全黑的米克斯，阿嬤在牠剛來的時候並不喜歡牠，但之後還是折服在烏米的貼心下，疼愛烏米就像疼愛親孫女一樣。之前阿嬤身體開始出現狀況，烏米也發現阿嬤似乎得了難以治癒的病，露出了擔憂的神情。這次醫療團隊考慮到阿嬤的身體狀況，可能之後再也見不到烏米，因此排除萬難安排阿嬤跟烏米見面。烏米一看到阿嬤的病床，立刻就認出阿嬤，興奮地跳上跳下，熱情的親吻阿嬤。而譚小姐也非常感謝醫療團隊這樣的安排，讓他們能夠把握最後的機會相聚。

▲見到許久未見的阿嬤，烏米不只一秒認出，還興奮地跳上跳下。（圖片由哇係烏米授權使用）

而網友們看到影片，也紛紛表示：「太感動了！」、「果然毛孩是人類最好的朋友」、「哭到看不清楚螢幕」