西門町也有天價滷味？ 商圈撻伐「根本是害群之馬」

2小碗滷味要價490元。（圖擷取自臉書社團「Travel Taiwan By Yourself เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง」）

2017-12-20 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁高價滷味事件引發關注後，就連西門町也有高價滷味？有網友在臉書社團「爆料公社」指出，有泰國遊客在臉書詢問買了兩小碗滷味卻要價490元，是否為正常價錢，引發網友討論，認為價錢太誇張。西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫指出，這個攤位很少看見，應該是流動攤販，但是少少的滷味竟然要價490元，劉家鑫痛批：「實在太離譜，簡直是害群之馬。」強調會向警方反映、要求取締。

有泰國遊客在西門町買滷味時才買了兩小碗，付錢時竟然要價490元台幣，便將此經驗PO到專門討論台灣旅遊的臉書社團「Travel Taiwan By Yourself เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง」，質疑價錢公平性。而有網友看到泰國遊客的貼文之後，轉貼至臉書社團「爆料公社」，另有網友分析泰國遊客應該買了滷蛋、豆腐、鴨血、王子麵、高麗菜、蘿蔔、金針菇等食材，在台北應該要價不到250元，可能真的被坑了。

根據《蘋果日報》報導，西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫接受訪問時表示，過去西門町從沒發生過這種哄抬價格的離譜行徑，因為攤商都很規矩做生意，網路上的畫面看來，該滷味攤販是流動攤販，可能專做過路客，但如果有遊客反映價格實在太離譜，會要求轄區派出所取締這臨時攤販，以免毀損西門町商圈形象。