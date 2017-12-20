實驗教育三法審議中 民團籲賦予公辦民營實驗大學法源

民間實驗教育聯盟及辦學單位今天發出緊急聯合說帖，呼籲賦予公辦民營實驗大學法源，小而精美的實驗學院是未來相當可行的方向。圖為全球第一個民主學校創辦人、全球民主教育年會發起人以色列Yaccov應邀來台第一屆亞太民主教育年會專題演講，他認為，未來大學教師的角色必須改變。（圖由全人實驗中學提供）

2017-12-20 15:04

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會今天逐條審議實驗教育三法修正草案，民間實驗教育聯盟及辦學單位今天下午發出緊急聯合說帖，呼籲賦予公辦民營實驗大學法源，建議修正「公立學校委託私人辦理條例修正草案」第30條和第31條規定。實教盟主張將實驗教育延伸至大專院校，是大學教育多元化的一雙趐膀，台灣除了追求卓越的綜合大學外，小而精美的實驗學院是未來相當可行的方向。

台灣另類教育學會理事代表、全人實驗中學副校長陳振淦表示，實驗教育向上延伸到大學階段，可以補充目前台灣高等教育政策及大學類型太單一的不足，同步讓公立學校委託私人經營條例及學校型態實驗教育實施條例向上延伸至專科以上階段，既可以讓未來部分私校退場校地校舍回捐地方政府後，賦予各級政府規劃辦理小型公立或公辦民營創新大學的配套；更猶如高教多元化的一雙趐膀，可以讓台灣的大學樣貌有機會展趐飛翔與蛻變，至於其它原專科以上學校全部或部分委外，如各界有疑慮，民間實驗教育辦學單位認同諸委員顧慮，暫時不列入，待以後有實際需要再行立法。

實教盟建議修正「公立學校委託私人辦理條例修正草案」第30條公立專科以上學校依學校型態實驗教育實施條例相關規定，新設或改制為實驗教育學校主管機關屬直轄市政府、縣市政府之新設立專科以上學校，報各該主管機關核定後，於行政契約中定明。

聯合聲明單位包括台灣另類教育學會、台灣實驗教育聯盟、台灣全人與民主教育協會、台中市人智哲學發展學會、財團法人人智學教育基金會、財團法人誠致教育基金會、苗栗縣全人實驗高級中學、台中市磊川華德福實驗教育學校、台中市華德福大地實驗教育機構、雲林縣傳統教育基金會蔦松國中、雲林縣山峰華德福實驗教育學校、宜蘭縣慈心華德福教育實驗高中、高雄市光禾華德福實驗教育機構、台北史代納實驗教育機構、稱豐盛華德福自學團及快樂華德福自學團、新竹照海華德福實驗教育機構、台中市海聲華德福教育、雲林樟湖生態國中。