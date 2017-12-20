宜蘭新農舍農設興建辦法 律師：審查小組權力過大

宜蘭新農舍農設興建辦法，律師指出，審查小組權力過大恐成黑箱農舍。（圖由縣府提供）

2017-12-20 14:48

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂出「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，律師高大凱提醒，這份條文中要加以注意的，其實是所謂的「審查小組」和「審查過程」，審查小組美其名可以加速審查程序，但是細看他的組成，還有條文中附予小組的權力，都會讓人擔心是否有「黑箱農舍」的審查過程發生。

高律師舉例說，草案中第5條第2項配置圖的部分，已經具體說明農舍和農業設施的配置位置，但是最後還是有但書指出，「但地形特殊或有既存合法設施，經審查小組同意者，不在此限」，依照此項規定，審查小組可以因為地形特殊，就不顧農舍位置影響農業生產與農村發展，仍予同意該申請案。

高律師指出，草案第5條第3項指出，「申請興建農舍之農業用地配置及其建築設計，顯有影響農業生產環境及農村發展之虞者，審查小組得不予同意。」基本上根據前幾項規定，審查小組已經沒有空間同意興建，設計上應該是「應」不予同意，而非「得」不予同意，而且都已經顯有影響農村發展之虞了，當然是不予同意，這邊顯然留了伏筆。

「恐賦予以秘書長、農業處長為首的審查小組過大的裁量權。」高律師表示，第10條裡面的審查小組委員由7到9人組人，看起來都是縣長可以影響的人，包含由秘書長擔任召集人，農業處處長擔任副召集人，專家學者的範圍也很廣，事實上很難發揮監督的作用。