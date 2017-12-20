新替代能源？ 中國專家：2030年將可產業化

2017-12-20 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕近年繼頁岩氣之後，近年來許多國家皆有在尋找，深藏於海底、可以解決能源危機的「可燃冰」，中國專家預測2030年時，可以將「可燃冰」的能源產業化。

開採可燃冰釋放甲烷 恐讓地球暖化更惡化

另外，「可燃冰」是一種水與濃縮天然氣的冷凍混合物，學名為甲烷水合物（methane hydrate），可燃冰雖可以替代燃煤等汙染度較大的能源，但開採所產生的大量甲烷遭到部分人士表示，將會釋放進大氣層裡，而氣候暖化更形惡化。

綜合媒體報導，中國國務院於11月3日正式批准將天然氣水合物列為新礦種，本月19日中國廣州海洋地質調查局總工程師楊勝雄表示，可燃冰將可能於2030年實現產業化。

根據《南方網》報導楊勝雄說，一立方公尺的可燃冰可以轉化為164立方公尺的天然氣，燃燒之後汙染量比起煤、石油、天然氣都小許多，將會是未來全球最具有希望的能源儲備；目前必須先解決可燃冰資源儲量、環境安全、規模開採以及商業利潤研發等相關問題，才能達到與其他能源相似的開採效率。

目前許多國家都有制定探勘與研究計畫，包括美國、日本、德國、南韓、印度、中國等國；其中於中國南海遠景的資源量高達680多億噸油當量，此為波斯灣的油氣儲量的1.5倍。