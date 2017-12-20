溫馨！植物人弟醫療受助甦醒 甜心姐姐當義工回饋社會

美麗溫暖的笑容，融化人心！ 弟弟徐恩溢車禍植物人癱瘓一年，上個月終於醒來，姐姐徐韻婷為了感謝大眾幫忙醫藥費，今天當義工助人，長相甜美的她令人印象深刻。（記者花孟璟攝）

2017-12-20 14:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮18歲少年徐恩溢，去年11月車禍重創腦部癱瘓臥床變植物人，媽媽辭職悉心照顧的故事獲得鳳林警友會募款協助，讓少年動手術，上個月少年終於醒來，不但會認人還能輕聲說「愛媽媽」；就讀東華大學大三的姊姊徐韻婷，今天擔任「耶誕節義工」，協助警方發送耶誕節關懷物資！

她說，看到弟弟身體因為各界資助醫藥費，漸漸恢復，能夠簡短說話，「真的很開心」。

徐韻婷的弟弟徐恩溢，去年11月因為騎機車太快導致車禍重傷，變成植物人癱瘓臥床，媽媽只好辭去工作照顧，今年5月間警方發現徐家困苦的情形，由鳳林警察之友會發起募捐，募款約40萬元，讓恩溢終於得以動手術，並在媽媽聲聲呼喚下，上個月終於醒來。不過，目前徐恩溢的狀況仍無法生活自理，媽媽仍得無時無刻待在身邊照顧。

想到這一年多來家裡的變故和重生，徐韻婷很感恩，還拱起雙手懇切地說，「今年耶誕節和新年的願望，就是身邊的人騎車都要小心，要慢慢騎，如果無照，就不要騎車也不要開車！」因為安全最重要。

家住鳳林鎮鳳信部落，大徐恩溢2歲的姊姊徐韻婷，今天早上穿上警察志工背心、戴上耶誕帽子，在萬榮鄉紅葉部落協助整理物資，雖然前一天熬夜打報告，眼睛還有點腫，顯得有些疲倦，但她甜美的笑容仍十分吸引人！

除了現場30多戶貧戶發送棉被、包括米、油、罐頭等民生物資，也跟著鳳林鎮警友會長邱邦融、鳳林警分局長楊峰明送物資給獨居老人。

萬榮鄉紅葉村獨居的鄭先生，6年前車禍斷腿無法工作，靠殘障津貼度日，所居住的屋子家徒四壁，沒有浴室跟廁所，因家裡沒冰箱，善心人送來的食物常放到壞掉，因此徐韻婷也跟來當「耶誕姊姊」送冰箱！

徐韻婷說，弟弟因為社會熱心幫助醫藥費，終於能甦醒過來，就是「全家人最棒的耶誕禮物」，所以她希望自己也能回饋。

她說，自己目前也有修社工的學分，目前先從當義工開始，將來大學畢業，希望回到部落擔任社工，因花蓮許多部落地處偏遠，資源難以到達，所以她要陪伴、協助有需要的人，或從事部落課輔等教育工作。

長相甜美的徐韻婷今年20歲，是國立東華大學民族事務發展學系大三，為了替父母減輕負擔，懂事貼心的她，在花蓮女中高三時開始不再跟家裡拿錢，靠著打工自己賺生活費，同時還能兼顧課業，考上國立大學。

她說，打工也習慣了，想到媽媽照顧弟弟的辛勞，自己打工不算什麼，因為媽媽更辛苦；而她除了打工之外，還在花蓮天主教善牧基金會當課輔老師。

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