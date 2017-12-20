活化將軍村開放圖書資訊園區 竹市打造文青重鎮

新竹市政府與厚食聚落簽約，將委託經營「將軍存開放圖書資訊園區」，未來將重現眷村文化生活與場景。（記者洪美秀攝）

2017-12-20 14:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市金城新村的將軍村開放圖書資訊園區是竹市第一個國防部閒置土地活化利用OT案，市府委由厚食聚落經營管理，今天舉行簽約儀式，未來除會重現眷村生活場景，也會提供開放空間，讓民眾體驗眷村的可食地景體驗，品嚐眷村美食好味道，還能在園區內，感受真實的眷村文化。

新竹市長林智堅說，金城新村是在1958年、823炮戰後興建，全盛時期，有上百名將軍與眷屬居住，因此有「將軍村」美名，原本將軍村與台灣其他眷村一樣面臨拆遷命運，但市府已將此處登錄為「歷史建築」，保留將軍村內的15棟建築物。

這場OT案簽約儀式由林智堅與厚食聚落農學合作社理事主席歐維邦共同簽署，在陸軍第六軍團指揮部將軍謝明德見證下進行，合約為期10年，可續約5年，廠商每年需繳交96萬元定額權利金給市府。

林智堅分享他曾到台南市藍晒圖文創園區參訪，過去閒置的舊司法宿舍活化後，藉由年輕老闆向文化局承租店面，轉型成為青年朋友聚集的文化場域，時常可見年輕人、國外觀光客駐足，他相信將軍村開放圖書資訊園區也具同樣的特色與條件，透過市府爭取經費進行整修與活化，未來將是竹市的文青重鎮，可望重現當年眷村景況。

厚食聚落農學合作社理事主席歐維邦感性說，軍眷出生的他，想起823炮戰情景，以及過去在眷村克難、簡樸卻知足的日子，尤其母親從缸子夾出泡菜餵養孩子的身影，讓他印象深刻，他也希望傳達這樣眷村精神，不會讓市民失望。

文化局表示，園區共保留15棟舊房舍，第一期工程將修繕其中3棟房舍，且會轉型為合作學、慢食學及以老物修復為主題的場館，戶外空間會有小農市集、可食地景；其餘12棟會在第二期工程修繕後規劃為以百工學、低碳學、氣候學與未來生活科技等主題的場館。

文化局表示，將軍村開放圖書資訊園區工程已投入2.2億元進行第一期工程的修繕，預計明年底完工；第二期工程會在明年開工。