驅走小黑蚊讓校地重生 彰師大「交流店」誕生

師生手比ok手勢見證交流店亮相。（記者張聰秋攝）

2017-12-20 13:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化師範大學（彰師大）這個學期首度啟動，號稱地表最強破框通識課「100天彰師空間改造營」，讓40名不同學系的學生通力合作，在100天中，把理學院前一塊約65坪面積大，土壤已硬化被小黑蚊攻陷的空地，成功改造成露天咖啡的花園天地，取名為「交流店」，今天正式亮相。

交流店今天正式亮相。（記者張聰秋攝）

從無到有，學生請教建築師、空間設計師、美工和木工老師等專業人士，從設計、創造實作到行銷包裝還有營運，全部一手包辦，在36個小時戶外課程中，成功讓這塊空地重生，多了輕食料理區、美化花園區、小飾品擺飾區，以及咖啡雅座休閒區，讓空地搖身變成充滿人文氛圍的新樂園。

彰師大用人氣趕走小黑蚊，空地變人文重的交流店天地。（記者張聰秋攝）

「交流店」試營運1週，今天正式開放，學生們直呼，這學期搶修才能修得到「100天彰師空間改造營」通識課，獲得不只2個學分而已，更務實的是，學到金錢買不到的經驗和成就。

交流店輕食料理區由學生包辦。（記者張聰秋攝）

化學系3年級學生洪嘉村說，從訪談調查、走訪木工廠、拉水配電到木工製作桌椅，以往課本上學不到，這次經過實作和參與都變成自己的東西。

黑板樹經過修剪讓綠地與藍天相互輝映。（記者張聰秋攝）

數學系4年級學生楊承澤表示，這堂課很新鮮，開放真正的問題，讓學生想辦法解決，很多學長姐在社群網站上都說彰師大這半年內有很大的改變，很開心彰師大有這樣的突破。

突破傳統 通識課程成功實作改造

通識課程一般是在教室聽老師講課，學生作筆記，彰師大突破傳統窠臼，這個學期理學院長洪連輝希望可以改造理學院前草皮，將這塊草皮開放給學生發揮創意，通識教育中心主任丘任丘慧瑩提出多元學習的概念，再加上蔚華教育基金會「第一哩路計畫」實驗室主要負責專案副理之一張如因，以及課程助教楊承澤共同設計課程與執行下，首度開設結合實作的多元學習的通識課程，修課滿36個小時2個學分，強調設計、實作和行銷課程。

相關影音

洪連輝說，這堂「100天彰師空間改造營」通識課，在選課開放的第1天，受到學生瘋狂支持，40個名額瞬間爆滿了，今年9月27日正式上課，從12月13日「交流店」試營運來，每天皆有超過100人次的學生來此交流談天、購買餐點。丘慧瑩說，教育要跟上時代變化速度，就要創新和改變，新課程跳脫傳統框架，讓學生由實作中學到激起創意潛力和解決問題的能力。