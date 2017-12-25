天天吃好料》新莊四維公園 浴火重生「相遇轉餃」

新莊四維公園的「相遇轉餃」改良義式炸餃子，採用皮薄的餛飩外皮，咬下去口感酥脆。（記者葉冠妤攝）

2017-12-25 09:21

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市新莊四維公園近日出現一台胖卡，兩個年輕小夥子從傍晚到深夜站在街頭叫賣炸餃子，老闆陳佑仁是八仙塵爆傷友，歷經全身80%燒燙傷的他，在跌跌撞撞的復健路上，靈光乍現，動手改良義式炸餃子，中式餛飩包上黑胡椒牛、泡菜豬、玉米起司雞餡料，飽滿內餡、酥脆外皮，搭配蜂蜜芥末、泰式酸甜、蒜蓉等沾醬，融合中西口味的獨特炸餃子漸打響名號，也因為「相遇轉餃」，讓佑仁展開另一段新人生。

年僅27歲的佑仁，遇上八仙塵爆前是船員，討海生活乏味，讓他練就一身好廚藝，受傷後的他，因雙手肌腱嚴重受損，手指扭曲變形，無法再回海上跑船，個性淡定的佑仁說，自己原本就計畫不跑船後要改行做小吃，「現在算是人生提早換跑道吧！」

佑仁說，他在陽光基金會復健的日子，從他發想炸餃子那一刻起，常拿傷友們、社工、治療師們「實驗」，要大家一起評分口味，連店名「相遇轉餃」都是大夥集思廣益而來，經過多次改良，他將義式炸餃的皮改成較薄的餛飩皮，一口大小讓炸餃更好入口。

每天早上，佑仁會先到傳統市場採買、備料，回到家便是一場「硬戰」，手指關節攣縮的他，手指無法靈活動作，卻堅持當天手工現包餃子，連沾醬也是自己動手調製，他花了至少半年時間才找出專屬自己的包餃密技，1天要包上500顆餃子，讓他一刻不得閒，他笑著說只要醒著幾乎都在包餃子，好在後來加入一個好友幫忙，才稍微減輕重擔。

顧客許小姐表示，自己原本是看到網路文章分享佑仁的故事，且炸餃子少見，才跑來捧場，沒想到全家人一吃就愛上，成了忠實顧客，她說這家炸餃子口感酥脆不油膩，重點是餡料超豐富，吃2、3顆就飽，最推薦泡菜豬肉口味，「不用任何沾醬就很好吃！」劉同學則提到，滿滿的餡料咬下去在口中炸開，超有飽足感，雖然1顆10元乍聽之下有點貴，但吃過保證覺得超值。

佑仁說，黑胡椒牛、泡菜豬、玉米起司雞口味都各有人愛，年輕女生與小朋友則最喜歡玉米起司雞，沾上他獨家醬料，玉米的甜味與雞肉、起司在口中融化，讓人有滿滿的幸福感。

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