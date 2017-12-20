數位閱讀升級 「台灣雲端書庫@高雄」結合 OPEN ID

2017-12-20 13:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖「台灣雲端書庫＠高雄」為了擴大服務，特別與高市教育局OPEN ID應用服務結合，讓OPEN ID也可登入「台灣雲端書庫＠高雄」借閱電子書，學生可以隨時享受閱讀樂趣，提昇思維能力，擴展新視野。

高市圖102年9月與遠流出版公司共創「台灣雲端書庫@高雄」，幫高雄市愛閱讀的民眾建置了一座24小時不打烊的雲端圖書館，每年高市圖的讀者皆可登入「台灣雲端書庫@高雄」獲得60點（借閱1本書扣1點），每冊閱讀14天，借期一到系統自動歸還。

而OPEN ID則是一個單一帳號驗證服務，只要是高雄市高中職以下的師生，均可透過高市教育局網站申請，用來登入E-Game（U世代島嶼學習樂園）、教育百寶箱、Dr.GO自主學習等等相關教育應用服務。

高市文化局與教育局的通力合作推出「OPEN ID opens your books」專案，讓高市的學生們可以OPEN ID於活動期間登入「台灣雲端書庫@高雄」，並且「看越多、得到越多」，更可以為學校贏好書百本的豐厚大禮。

此次「OPEN ID opens your books」專案，由台灣雲端書庫贊助10000點（若於活動期間用罄，建議使用高市圖借閱證登入使用），讓學生從即日起至明年2月28日，透過「OPEN ID」登入，額外再獲得10點，希望藉此滿足校園學子愛閱讀的慾望。