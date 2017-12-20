公廁標竿獎 兒童新樂園、孔廟、士東市場奪得

士東市場在使用率極高的市場公廁中，一改刻板印象，達到「不髒、不濕、不臭」潔淨明亮的成績。（環保局提供）

2017-12-20 13:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市列管公廁逾1萬座，北市環境保護局表示，今年公廁評鑑出爐，共選出45個績優單位及45名績優清潔人員，其中最高榮譽「標竿獎」備受矚目，獲選者為兒童新樂園、孔廟及士東市場，三者均屬人潮眾多、使用量大，卻能成為績優指標，實屬不易。

環保局指出，兒童新樂園公廁有46處，每日廁所用量大；孔廟自98年起已連續入選獲獎，並響應｢貼心公廁｣政策，提供馬桶坐墊消毒液，供遊客使用；士東市場在使用率極高的市場公廁中，一改刻板印象，達到「不髒、不濕、不臭」潔淨明亮的成績，尤其另設計一間大空間公廁，供親子共用或行動不便者使用。

環保局表示，今年北市公廁評鑑，共分為餐廳、百貨、戲院、遊憩、學校、宗教寺廟等15種類別，由台灣衛浴文化協會、臺北巿婦女新知協會及台灣性別人權協會等專業人士及環保局所組成複評小組評選，除了選出45個績優單位，另也頒發45名績優清潔人員，肯定其悉心清潔維護的付出。

孔廟自98年起已連續入選獲獎，並響應｢貼心公廁｣政策，提供馬桶坐墊消毒液，供遊客使用。（環保局提供）