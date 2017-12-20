告別2017年 觀光局推到台南鹽田賞夕陽

二寮霞光美景。（觀光局提供）

2017-12-20 13:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕迎接2018年的到來，全台各地紛紛推出賞夕陽、瘋跨年及迎曙光活動，觀光局也特別彙整全台國家風景區轄內相關活動，並推薦周邊順遊景點、在地美食及伴手禮資訊，希望民眾把握2018年第1個連續假期，規劃出遊行程，進行賞夕陽、跨年、迎曙光三部曲之旅，許下新年新希望。

觀光局表示，想欣賞2017年最後一道夕陽的民眾，可選擇到台南北門鹽田，在大型彩鹽地景中觀賞夕陽，或可至澎湖西嶼鄉漁翁島燈塔聽著草地音樂會歡送2017年全台最後一道夕陽；另外想參加跨年活動的民眾，北部可至新北觀音山遊客中心一面聆聽音樂，一面遠眺台北101跨年煙火；中部可選擇至全台最高的梨山參加歲末迎新活動，除了欣賞原住民熱情舞蹈外，並可到谷關泡溫泉，迎接新年；此外南部民眾可選擇參加屏東東港跨年晚會，一邊享用東港美食，一邊欣賞煙火倒映在大鵬灣潟湖上之美景。

除了賞夕陽及跨年活動，另在6個國家風景區內尚有辦理其他迎曙光活動；而中央氣象局天文台所公布本島年第一道曙光，將出現在屏東龍坑和台東三仙台，其中三仙台灘岸邊，就是東部民眾迎曙光熱門首選，在曙光海洋音樂會中，一同迎接本島第1道幸福曙光。

北部民眾亦可選擇至東北角福隆海水浴場參加曙光音樂會，民眾順道遊玩周邊景點，包括舊草嶺環狀線自行車逍遙遊，三貂角燈塔步道健行之旅等；中部民眾可前往日月潭金龍山，健行在雲海山陵之間，於晨曦音樂聲中等待2018曙光乍現，迎接新年。

南部民眾可到阿里山參加「日出印象音樂會」，欣賞國立台灣青年交響樂團、女高音許景淳、男高音南賢天三方攜手演出，演奏台灣故事與鄒族文化的經典歌曲、民謠，展開一場高海拔、高品質、高水準之三高音樂會；或不想長途跋山涉水的民眾，亦可選離市區最近，且全台迎曙光海拔最低之景點的台南市二寮，站在絕佳視野之望日平臺上，飽覽如詩畫般千變萬化的雲海中，迎接2018第一道曙光。

至於離島部分，則可選擇到馬祖北竿戰爭和平紀念公園，與熱血國軍弟兄共同欣賞精彩音樂表演，迎接新年日出，隨後還可參加升旗典禮及活力四射之路跑活動，用健康及微笑迎接2018年。